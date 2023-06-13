العراق: حفر 3 آبار نفطية في حقلي الزبير وغرب القرنة

أعلنت وزارة النفط العراقية ، اليوم الثلاثاء، إنجاز حفر واستصلاح ثلاث آبار نفطية في حقلي الزبير وغرب القرنة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الكوادر الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية أنجزت حفر البئر النفطية زبير / 572 بعمق 3561 مترا ضمن العقد المبرم مع شركة "إيني " الإيطالية لحفر 37 بئرا نفطية في حقل الزبير النفطي بالبصرة بالتعاون مع شركة"شلمبرجير" لتقديم الخدمات النفطية، وتمت عملية الحفر باستخدام جهاز الحفر IDC - 38 ذي القدرة الحصانية 1500 حصان".

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وأوضحت أنه في نفس الحقل أنجزت الشركة استصلاح البئر النفطية زبير /231 باستخدام جهاز الاستصلاح IDC - 40 كما أنجزت الشركة استصلاح البئر النفطية غرب القرنة / 227 في حقل غرب القرنة /1 لصالح شركة إكسون موبيل باستخدام جهاز الاستصلاح IDC - 143 " وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتمتلك شركة الحفر العراقية 43 جهاز حفر واستصلاح منها 30 جهازا حديثا تتراوح قدرتها من (500 - 3000) حصان يتوزع عملها في الحقول النفطية العراقية من الشمال إلى الجنوب".