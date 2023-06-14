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إنتاج أوبك (صورة تعبيرية - istock)
إنتاج أوبك (صورة تعبيرية - istock)
طاقة

اتفاق بين اليابان و"أوبك" على إقامة حوار بين كبار المسؤولين

طوكيو تسعى لتعزيز أمن الطاقة

طوكيو – رويترز
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أفادت صحيفة "نيكاي" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأن اليابان ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقتا على إقامة حوار بين كبار المسؤولين في وقت تتطلع فيه البلاد، وهي رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى تعزيز أمن الطاقة.

والتقى المسؤول الياباني كي تاكاجي مع أمين عام أوبك هيثم الغيص في مقر المنظمة في فيينا يوم الثلاثاء، حيث ناقشا إمدادات الطاقة العالمية وتوقعات الطلب واتفقا على إطلاق خط اتصالات دائم.

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وتعمل اليابان الفقيرة في موارد الطاقة على إضافة موارد متجددة إلى مزيج استهلاكها بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال. ويمثل منتجو "أوبك" أكبر موردي النفط لليابان.

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وبشكل منفصل، نقلت وكالة جيجي للأنباء يوم الثلاثاء عن مصادر أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يدرس زيارة السعودية والإمارات العضوين في "أوبك" خلال يوليو/تموز، كما أنه قد يزور قطر.

ووفقا لمصادر جيجي، من المتوقع أن يبحث كيشيدا سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط الخام وضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان.

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