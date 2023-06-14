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صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة سوق الكربون الطوعي
تعبيرية عن إطلاق صندوق الاستثمارات شركة سوق الكربون الطوعي
الطاقة المتجددة

شركة سعودية تنفذ أكبر مزاد عالمي لبيع أرصدة الكربون في كينيا.. اليوم

نظمت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية أول مزاد لها في الرياض خلال أكتوبر

نيروبي – رويترز
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ستشارك أكثر من 12 شركة، بعضها من السعودية، في مزاد لبيع أكثر من مليوني طن من أرصدة الكربون اليوم الأربعاء، عندما تستضيف العاصمة الكينية ما وصفه منظمو الحدث بأنها أكبر عملية بيع من نوعها في العالم.

ستجري شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة تداول السعودية، المزاد في نيروبي.

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وقالت الشركة في بيان إن الأرصدة المعتمدة التي ستباع ستمول إما "مشاريع تتفادى الانبعاثات الكربونية عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو تقنيات تحسين كفاءة الطاقة، أو من خلال مشاريع تعمل على التقاط الانبعاثات من الجو وتخزينها"، دون ذكر الشركات التي ستشارك بالاسم.

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وأضافت أن مزاد نيروبي يشمل "مشاريع توريد مواقد طهي نظيفة ومُحسنة في كينيا ورواندا، ومشاريع للطاقة المتجددة في مصر وجنوب إفريقيا".

ونظمت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية أول مزاد لها في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تم بيع 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون.

وأوضحت الشركة أن الاختيار وقع على نيروبي لاستضافة الفعالية الثانية "بهدف تأكيد الدور المهم لأسواق الكربون الطوعية في استقطاب الاستثمارات، وجلبها إلى الاقتصادات الناشئة".

وقال البنك الدولي الأسبوع الماضي إن كينيا يمكنها تحويل التهديد الذي تواجهه من جراء تغير المناخ إلى فرصة من خلال جذب الاستثمارات الخضراء من مستثمرين دوليين.

وأضاف البنك أن كينيا تساهم بأقل من 1% من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري سنويا، مما يتيح لها فرصا لزيادة إصدارات أرصدة الكربون.

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