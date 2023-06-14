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نفط وغاز

وكالة الطاقة: المعروض النفطي العالمي انخفض بـ 660 ألف برميل يوميا في مايو

توقعت أن يصل الاستثمار النفطي في 2023 إلى أعلى مستوى منذ عام 2015

دبي - العربية.نت
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أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن المعروض النفطي العالمي انخفض بمقدار 660 ألف برميل يوميا إلى 101 مليون برميل يوميا في مايو، إثر التخفيضات الإضافية من قِبل بعض منتجي أوبك.

وأشارت الوكالة إلى أن الاستثمار النفطي كاف لتلبية الطلب المتوقع حتى عام 2028.

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وتتوقع الوكالة أن يصل الاستثمار النفطي في 2023 إلى أعلى مستوى منذ عام 2015.

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وأضافت الوكالة، أن عام 2024 سيشهد نهاية تعافي الطلب بعد الجائحة بنمو يبلغ 860 ألف برميل يوميا.

وتوقعت وكالة الطاقة تراجع نمو الطلب السنوي على النفط من 2.4 مليون برميل يوميا العام الحالي إلى 400 ألف برميل يوميا في عام 2028.

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