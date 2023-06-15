ارتفاع أسعار النفط مع ترقب الأسواق بيانات اقتصادية صينية
نزل خاما القياس 1.5% يوم الأربعاء
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في اليوم السابق على المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل، إذ تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات اقتصادية صينية هامة بالنسبة لمؤشرات الطلب.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا بما يعادل 0.22% إلى 73.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.14 دولار للبرميل، بزيادة 13 سنتا أو 0.19%.
نزل خاما القياس 1.5% يوم الأربعاء بعد توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط، نقلاً عن وكالة "رويترز".
كما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وارتفع الدولار 0.5% مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة يوم الخميس.
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