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حقل نفط في كردستان (رويترز)
حقل نفط في كردستان (رويترز - أرشيف)
نفط وغاز

مسؤولون أتراك وعراقيون سيبحثون استئناف تصدير النفط من شمال العراق

التوقف المستمر منذ 80 يوماً كلف إقليم كردستان ملياري دولار

بغداد - رويترز
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قال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد اليوم الخميس، إن وفدا تركيا سيلتقي بمسؤولين عراقيين بقطاع النفط في بغداد يوم 19 يونيو/حزيران لمناقشة استئناف تصدير النفط من شمال العراق.

وأضاف أن "الطرفين توصلا إلى اتفاق على أنه من الضروري استئناف تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن مستعدين لضخ 500 ألف برميل من النفط يومياً في حالة استئناف الضخ".

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وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

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وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

ووجدت حسابات رويترز أن التوقف المستمر منذ 80 يوماً كلف حكومة إقليم كردستان أكثر من ملياري دولار.

ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية العراقية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.

وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط "سومو" التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها الآن.

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