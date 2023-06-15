المغرب يتجه لرفع إنتاجه من الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب
اكتشافات جديدة تغطي احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية 20 عاما
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، إن بلادها تستهدف رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي من 100 مليون متر مكعب في الوقت الحالي إلى 400 مليون متر مكعب في الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضحت بنعلي أن رفع الإنتاج سيغطي 40% من الاستهلاك المحلي، مع وجود اكتشافات جديدة تخضع للتطوير حالياً في منطقتي "تندرارا" و"العرائش"، يرتقب أن توفر قدرة إنتاجية تناهز 300 مليون متر مكعب على الأقل، "وستغطي تلك الاكتشافات احتياجات إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى 20 عاما، وفق وسائل إعلام محلية في المغرب.
وأشارت بنعلي إلى أن الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي في المغرب يقدر بحوالي مليار متر مكعب، يتم الحصول عليه من السوق الدولية من خلال تعاون مع الدول الشريكة، وهي إسبانيا والبرتغال وفرنسا.
ويخطط المغرب لرفع إنتاج وتطوير البنية التحتية اللازمة لتأمين إمدادات الغاز من الخارج لمواجهة تذبذب إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، ولضمان نظام كهربائي محلي أكثر استقرارا.
وقالت الوزيرة المغربية، إن الغاز الطبيعي أساسي لإزالة الكربون من الصناعة، واستبدال الوقود والمحروقات الأخرى التي لا تزال تستخدم في توليد الكهرباء وفي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
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