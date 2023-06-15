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تدشين أكبر محطة أوروبية لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه في باريس

بسعة تبلغ طناً واحداً من الهيدروجين يومياً

باريس - فرانس برس
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افتُتحت الأربعاء أول محطة لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه في باريس، قُدمت على أنها الأكبر في أوروبا، غرب العاصمة الفرنسية.

وبسعة تبلغ طناً واحداً من الهيدروجين يومياً (ما يوازي تعبئة سيارة بالكامل بالوقود 400 مرة)، هذه المحطة هي الأولى في باريس التي تنتج الهيدروجين مباشرة في الموقع.

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ويضاف الموقع إلى ثلاث محطات شحن بالهيدروجين موجودة حالياً في منطقة باريس.

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وثمة حالياً أكثر من 350 مركبة لسائقي سيارات أجرة مستأجرة من شركة "هيسيتكو" HysetCo تعمل بالهيدروجين في باريس وضواحيها، على ما أوضحت مديرة التطوير في الشركة الناشئة كامي ليا باسران.

وأشارت إلى أن هذه المحطة "تتيح لنا التفكير في مواصلة تطوير أسطولنا" للوصول إلى حوالي 600 مركبة بحلول نهاية العام.

ولفتت كامي ليا باسران إلى أن "هيسيتكو"، المملوكة لشركات "إير ليكيد" و"تويوتا" و"ستيب" ("هايب") و"كوروس" و"توتال إنرجي"، ترغب أيضاً في تطوير شبكتها حتى تكون بنيتها التحتية جاهزة للألعاب الأولمبية في باريس عام 2024.

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