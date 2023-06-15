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نفط وغاز

مؤسسة البترول الكويتية: الطلب الصيني على النفط سيواصل الارتفاع في النصف الثاني

الصباح: عملاؤنا في الصين يواصلون طلب كميات مماثلة على الأقل من النفط الخام إن لم يكن أكثر

لندن - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الخميس، لرويترز ضمن برنامج إذاعي يبث على الإنترنت "بودكاست" برعاية مؤسسة العطية، إن الطلب الصيني على النفط من المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال النصف الثاني من العام.

وقال الشيخ نواف سعود الصباح :"نرى ذلك من عملائنا في الصين، أكبر عملاء لمؤسسة البترول الكويتية، إن هؤلاء العملاء يواصلون طلب كميات مماثلة على الأقل من النفط الخام إن لم يكن أكثر، وهو ما يبشر، إذا صح التعبير، باستمرار الطلب الجيد".

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ويتوقع محللون أن تحصل أسعار النفط على بعض الدعم في وقت لاحق من العام نظرا لتزامن التخفيضات الطوعية من جانب دول "أوبك+" التي بدأت في مايو/أيار والتخفيضات الإضافية من جانب السعودية اعتبارا من يوليو/تموز، مع موسم الطلب القوي.

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