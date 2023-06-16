روسيا: "من الواقعي" وصول أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل
وزير الطاقة الروسي يتوقع انخفاض إنتاج بلاده من النفط ومكثفات الغاز هذا العام
نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف قوله اليوم الجمعة، إن من "الواقعي" أن تصل أسعار النفط إلى نحو 80 دولارا للبرميل.
ولم يحدد نوع النفط لكنه كان يشير على الأرجح إلى خام برنت.
وقال شولجينوف أيضا إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بنحو 20 مليون طن (400 ألف برميل يوميا) هذا العام، مؤكدا توقعات بلاده.
وتباينت أسعار النفط هذا العام إذ طغت بيانات تفيد بتباطؤ اقتصادي في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للطاقة في العالم، على تخفيض كبار منتجي النفط في مجموعة "أوبك+" للإنتاج.
ويتم تداول خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل بعد أن لامس مستوى 80 دولارا في النصف الثاني من أبريل/نيسان، أي أقل بكثير من ذروة تجاوزت 100 دولار العام الماضي.
وارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز معا إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميا) في عام 2022. والمكثفات مستثناة من حصص الإنتاج التي تحددها مجموعة "أوبك+" لروسيا.
وقال شولجينوف أيضا إن إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا جاء أقل من التوقعات الرسمية بنسبة تصل إلى 10%.
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