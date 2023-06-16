قطر ترفع سعر خام الشاهين تحميل أغسطس للمشترين بعقود محددة

قالت مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن قطر للطاقة حددت سعر شحنات خام الشاهين تحميل أغسطس/آب للمشترين بعقود محددة المدة عند علاوة 1.08 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

العلاوة تزيد قليلا عن 1.03 دولار للبرميل في يوليو/تموز، والتي كانت الأدنى في 27 شهرا.

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وتحدد سعر البيع للمشترين بعقود محددة بعد أن باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل أغسطس/آب في عطاء شهري.

وقالت المصادر إنه من المرجح أن تكون توتسا، الذراع التجارية لتوتال إنرجيز الفرنسية، هي التي اشترت جميع الشحنات الثلاث.

وسيتم تحميل الشحنات في أول وثاني أغسطس/آب و19 و20 أغسطس/آب و29 و30 أغسطس/آب.