أسعار النفط
قطر ترفع سعر خام الشاهين تحميل أغسطس للمشترين بعقود محددة
قطر للطاقة تبيع 3 شحنات من خام الشاهين
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قالت مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن قطر للطاقة حددت سعر شحنات خام الشاهين تحميل أغسطس/آب للمشترين بعقود محددة المدة عند علاوة 1.08 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.
العلاوة تزيد قليلا عن 1.03 دولار للبرميل في يوليو/تموز، والتي كانت الأدنى في 27 شهرا.
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وتحدد سعر البيع للمشترين بعقود محددة بعد أن باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل أغسطس/آب في عطاء شهري.
وقالت المصادر إنه من المرجح أن تكون توتسا، الذراع التجارية لتوتال إنرجيز الفرنسية، هي التي اشترت جميع الشحنات الثلاث.
وسيتم تحميل الشحنات في أول وثاني أغسطس/آب و19 و20 أغسطس/آب و29 و30 أغسطس/آب.
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