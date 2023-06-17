"أرامكو": السعودية توفر إمداداتها النفطية بأصغر بصمة كربونية ممكنة

قال النائب الرئيس الأول للاستراتيجية في "أرامكو" السعودية، ياسر المفتي، إن "نظرة أرامكو لعملية تحول الطاقة تتمحور حول عملية تحول نحو انبعاثات أقل وليس بالضرورة تحولا بعيدا عن النفط والغاز وهو التعريف الذي تبناه البعض للأسف في الصناعة".

وذكر المفتي في أثناء جلسة بعنوان (الطاقة النظيفة والمتجددة - الانبعاثات والمسارات المتبعة للحد منها) في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، أن نظرة أرامكو تحمل عدة أبعاد منها أنها نظرة أكثر براغماتية وواقعية لاحتياجات العالم من الطاقة، حيث إن العالم سيبقى بحاجة للنفط والغاز.

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وأوضح أن السعودية اليوم توفر برميلا واحدا من كل 8 براميل من النفط الخام حول العالم، مضيفا "نحن نقوم بتوفير تلك الإمدادات بأصغر بصمة كربونية ممكنة من خلال أقل مستويات ممكنة لانبعاثات النطاقين الأول والثاني المرتبطة بتلك البراميل".

وأضاف أن "منطقنا يخلص إلى ضرورة استدامة هذا الأمر بل أن نتحدى أنفسنا لخفض أكبر في انبعاثتنا من الكربون حتى يستطيع العالم أن يكون واثقا ومعتمدا على إمداداتنا من النفط الخام منخفض الكربون. وعندما وسعنا نطاق هذا المنطق ليشمل كل نواحي أعمالنا وقمنا بتبني تعهد صافي صفر بحلول 2050".

وأشار إلى أن مجموعة من الخيارات تشمل احتجاز الكربون واستخدامه، إضافة إلى تركيب ما يصل إلى 12 غيغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030، إلى جانب الحلول المعتمدة على الطبيعة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة في كل جوانب أعمال الشركة.