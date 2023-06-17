"أرامكو": السعودية توفر إمداداتها النفطية بأصغر بصمة كربونية ممكنة
نظرة "أرامكو" لعملية تحول الطاقة تتمحور حول عملية تحول نحو انبعاثات أقل
قال النائب الرئيس الأول للاستراتيجية في "أرامكو" السعودية، ياسر المفتي، إن "نظرة أرامكو لعملية تحول الطاقة تتمحور حول عملية تحول نحو انبعاثات أقل وليس بالضرورة تحولا بعيدا عن النفط والغاز وهو التعريف الذي تبناه البعض للأسف في الصناعة".
وذكر المفتي في أثناء جلسة بعنوان (الطاقة النظيفة والمتجددة - الانبعاثات والمسارات المتبعة للحد منها) في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، أن نظرة أرامكو تحمل عدة أبعاد منها أنها نظرة أكثر براغماتية وواقعية لاحتياجات العالم من الطاقة، حيث إن العالم سيبقى بحاجة للنفط والغاز.
وأوضح أن السعودية اليوم توفر برميلا واحدا من كل 8 براميل من النفط الخام حول العالم، مضيفا "نحن نقوم بتوفير تلك الإمدادات بأصغر بصمة كربونية ممكنة من خلال أقل مستويات ممكنة لانبعاثات النطاقين الأول والثاني المرتبطة بتلك البراميل".
كلام ملفت لنائب الرئيس الأول للاستراتيجية في #أرامكو #السعودية حول مفهوم الشركة لعملية التحول في قطاع #الطاقة.. @NaserElTibi#مستقبل_الطاقة pic.twitter.com/cwANwQbgdm— الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) June 15, 2023
وأضاف أن "منطقنا يخلص إلى ضرورة استدامة هذا الأمر بل أن نتحدى أنفسنا لخفض أكبر في انبعاثتنا من الكربون حتى يستطيع العالم أن يكون واثقا ومعتمدا على إمداداتنا من النفط الخام منخفض الكربون. وعندما وسعنا نطاق هذا المنطق ليشمل كل نواحي أعمالنا وقمنا بتبني تعهد صافي صفر بحلول 2050".
وأشار إلى أن مجموعة من الخيارات تشمل احتجاز الكربون واستخدامه، إضافة إلى تركيب ما يصل إلى 12 غيغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2030، إلى جانب الحلول المعتمدة على الطبيعة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة في كل جوانب أعمال الشركة.
-
الحل الأسرع للحد من تحكم السوق السوداء في سعر صرف الجنيه المصريتبني سياسة سعر صرف مرن وهذا تقدير لاستقلالية البنك "المركزي" قصص اقتصادية
-
العملات الرقمية تنتفض وتتخلص من صدمة الفائدة الأميركيةالقيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة ترتفع بنسبة 4.4% رابحة نحو 45 مليار دولار أسواق المال
-
كيف يمكنك حجز تذاكر طيران رخيصة.. خدعة جديدة يجب إضافتها للقائمة!تكلفة السفر ترتفع بنسبة 18% حتى أبريل 2023 منذ بداية الوباء سياحة وسفر