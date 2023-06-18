اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
موظف يعمل في خطا غاز متجه من إيطاليا إلى الجزائر
أحد خطوط الغاز الجزائري
طاقة

الجزائر تخصص 260 مليار دينار لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول 2030

مسؤول: الأموال ستستخدم لتنفيذ خطة 2023-2030 لخفض الاستهلاك

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، عن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده مروان شعبان قوله إن الدولة خصصت 260 مليار دينار (1.93 مليار دولار) لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2023.

وأضاف شعبان أن الأموال ستستخدم لتنفيذ خطة 2023-2030 لخفض الاستهلاك.

مادة اعلانية

جدير بالذكر أن الجزائر وإيطاليا وقعتا في 2022 (حكومة ماريو دراغي)، على عقود لضخ كميات إضافية من الغاز تصل 9 مليارات متر مكعب إضافية على المدى المتوسط، في إطار مساعي روما للتخلص من التبعية للغاز الروسي.

هل تستفيد "باينانس" من الاتفاق مع الجهات التنظيمية الأميركية؟ جرس الإغلاق عملات مشفرة هل تستفيد "باينانس" من الاتفاق مع الجهات التنظيمية الأميركية؟

وعقب الحرب الروسية الأوكرانية تحولت الجزائر إلى أول مورد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا.

وتزود الجزائر من خلال شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك"، إيطاليا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ترانسميد - إنريكو ماتاي) الذي يصل إيطاليا عبر البحر المتوسط مرورا بتونس، وتبلغ طاقة نقله السنوية 32 مليار متر مكعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير أميركي: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة تقرير أميركي: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط