الجزائر تخصص 260 مليار دينار لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول 2030

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، عن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده مروان شعبان قوله إن الدولة خصصت 260 مليار دينار (1.93 مليار دولار) لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2023.

وأضاف شعبان أن الأموال ستستخدم لتنفيذ خطة 2023-2030 لخفض الاستهلاك.

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جدير بالذكر أن الجزائر وإيطاليا وقعتا في 2022 (حكومة ماريو دراغي)، على عقود لضخ كميات إضافية من الغاز تصل 9 مليارات متر مكعب إضافية على المدى المتوسط، في إطار مساعي روما للتخلص من التبعية للغاز الروسي.

وعقب الحرب الروسية الأوكرانية تحولت الجزائر إلى أول مورد للغاز الطبيعي إلى إيطاليا.

وتزود الجزائر من خلال شركة المحروقات الحكومية "سوناطراك"، إيطاليا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ترانسميد - إنريكو ماتاي) الذي يصل إيطاليا عبر البحر المتوسط مرورا بتونس، وتبلغ طاقة نقله السنوية 32 مليار متر مكعب.