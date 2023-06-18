مسؤول نفطي: الطاقة الإنتاجية للكويت ستصل إلى 3 ملايين برميل يومياً في 2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان، اليوم الأحد، إن الطاقة الإنتاجية للنفط في الكويت تتجاوز 2.8 مليون برميل يوميا الآن وستصل إلى 3 ملايين في عام 2025.

وأضاف العيدان أن الكويت ملتزمة بالتخفيضات التي قررتها "أوبك" و"أوبك+".

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وأوضح الرئيس التنفيذي، أن شركة نفط الكويت تنفق 13 مليار دينار على مشاريع النفط خلال الخمس سنوات القادمة حتى 2028-2027، وفق رويترز.

وأكد أن شركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج ملتزمتان بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ملايين برميل يوميا في 2035 وقادرتان على تحقيق هذه الاستراتيجية.

كانت مصادر مطلعة في قطاع التكرير، قالت إن الكويت طلبت من بعض المصافي الآسيوية خفض ما تحصل عليه من إمدادات النفط بموجب اتفاقاتها السنوية، فيما تأمل الدولة العضو في "أوبك" في بدء عمليات واسعة النطاق في مصفاة الزور في وقت لاحق من هذا العام.

ومن الممكن أن يؤدي خفض الإمدادات من الكويت إلى شح في الإمدادات من الشرق الأوسط إلى آسيا ورفع أسعار الخام، خاصة مع توقع انتعاش الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم هذا العام.

وأبلغت مؤسسة البترول الكويتية بعض المشترين بأن المعروض من خام مزيج التصدير الكويتي يحتمل أن ينخفض بموجب عقود سنوية جديدة اعتبارا من أبريل/ نيسان، حسب ما قال مصدران هنديان وثالث ياباني لرويترز.