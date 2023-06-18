اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال ترتفع بـ 171% سنويا
حقل غاز
نفط وغاز

العراق يدعو الشركات الأجنبية لتقديم عطاءات للتنقيب عن الغاز في 11 رقعة جديدة

وزارة النفط العراقية: 8 من رقع التنقيب عن الغاز المعلن عنها تقع في محافظة الأنبار

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعا العراق اليوم الأحد الشركات الأجنبية لتقديم عطاءات للحصول على عقود للتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي وتطويرها في 11 رقعة جديدة، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى إنتاج الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه في محطات الكهرباء، وخفض الواردات التي تؤثر على ميزانية البلاد.

وقالت وزارة النفط في بيان إن 8 من رقع التنقيب عن الغاز المعلن عنها تقع في محافظة الأنبار، بينما تقع واحدة في مدينة الموصل وأخرى بين الأنبار والموصل والأخيرة بين الأنبار والنجف.

مادة اعلانية

وأضافت الوزارة أنها اختتمت استعداداتها لإطلاق جولة التراخيص السادسة للتنقيب عن الغاز، دون أن تحدد موعدا لتقديم العطاءات، وفق رويترز.

ويهدر العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، كمية كبيرة من غازه المستخرج إلى جانب النفط الخام في حقوله بسبب عدم وجود المرافق اللازمة لتحويله إلى وقود ويعتمد بدلا من ذلك على واردات الطاقة الإيرانية لتوليد الكهرباء.

وتتعرض بغداد لضغوط من الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على واردات الغاز من إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير أميركي: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة تقرير أميركي: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط