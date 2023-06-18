العراق يدعو الشركات الأجنبية لتقديم عطاءات للتنقيب عن الغاز في 11 رقعة جديدة

دعا العراق اليوم الأحد الشركات الأجنبية لتقديم عطاءات للحصول على عقود للتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي وتطويرها في 11 رقعة جديدة، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى إنتاج الغاز الطبيعي الذي تشتد الحاجة إليه في محطات الكهرباء، وخفض الواردات التي تؤثر على ميزانية البلاد.

وقالت وزارة النفط في بيان إن 8 من رقع التنقيب عن الغاز المعلن عنها تقع في محافظة الأنبار، بينما تقع واحدة في مدينة الموصل وأخرى بين الأنبار والموصل والأخيرة بين الأنبار والنجف.

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وأضافت الوزارة أنها اختتمت استعداداتها لإطلاق جولة التراخيص السادسة للتنقيب عن الغاز، دون أن تحدد موعدا لتقديم العطاءات، وفق رويترز.

ويهدر العراق، ثاني أكبر الدول المنتجة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، كمية كبيرة من غازه المستخرج إلى جانب النفط الخام في حقوله بسبب عدم وجود المرافق اللازمة لتحويله إلى وقود ويعتمد بدلا من ذلك على واردات الطاقة الإيرانية لتوليد الكهرباء.

وتتعرض بغداد لضغوط من الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على واردات الغاز من إيران.