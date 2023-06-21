أزمة الطاقة في ألمانيا.. شركات عملاقة تتجه للرحيل تماماً!

قال رئيس اتحاد الصناعة الألماني سيغفريد روسورم، إن أسعار الطاقة الألمانية مرتفعة للغاية لدرجة أن بعض الشركات تفكر في مغادرة البلاد تمامًا.

وأضاف: "الكثير من الشركات المملوكة للعائلات لديها خطط للانتقال"، مضيفًا أن ظروف العمل الحالية في ألمانيا خلقت "مزيجًا" من العقبات أمام الشركات، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".

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"العديد من الشركات التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها تبلي بلاءً حسناً على مستوى العالم، لكنها تكافح مع العمليات في بلدها"، مشيرًا للروتين والإدارة البطيئة كضغوط إضافية تواجهها الشركات في المناخ الحالي.

تناول وزير الاقتصاد روبرت هابيك قضية الشركات التي تتطلع إلى الانتقال إلى مكان آخر في خطابه في اليوم الثاني من مؤتمر يوم الصناعة في برلين يوم الثلاثاء.

ووفقًا لـ"CNBC"، قال هابك: "من وجهة نظري، تعد ألمانيا موقعًا جذابًا لكل من الشركات الجديدة والقائمة". "بالطبع، تتعرض صناعات المواد لضغوط نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن هناك قرارات سياسية يتعين اتخاذها".

وصلت أسعار الكهرباء والغاز إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء أوروبا في عام 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتستمر التكاليف الباهظة في المساهمة في ارتفاع معدلات التضخم في أنحاء أوروبا.

في مايو/أيار، كشفت الحكومة الألمانية عن خطط لتخصيص حوالي 4 مليارات يورو (4.4 مليار دولار) كل عام لدعم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في محاولة لحماية بعض الشركات من التكاليف المرتفعة.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، في 13 أبريل/نيسان إن أزمة الطاقة في ألمانيا "تم حلها بشكل أو بآخر"، مشيرًا إلى "قوة متأصلة" من شأنها أن تسمح للبلاد بالتعافي من الصدمات المزدوجة للوباء وحرب أوكرانيا.

وأوضح أن "الصناعة الألمانية لديها قدرة جيدة على التعامل مع الوضع.. وأعتقد أنهم سيتغلبون على هذا، وسيعودون إلى المستويات التي رأيناها قبل الوباء".

ومع ذلك، أصدر بنك "BDI" توقعاته لاقتصاد ألمانيا يوم الاثنين، متنبئًا بخط ثابت في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني في 25 مايو/أيار مراجعة هبوطية للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مما وضع الاقتصاد في حالة ركود تقني. كان من المتوقع في البداية أن يأتي الناتج المحلي الإجمالي عند الصفر، ولكن تم تغييره إلى -0.3%.