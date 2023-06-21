"هايدروم" العُمانية توقع مشروعين للهيدروجين الأخضر بقيمة 10 مليارات دولار

ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن شركة "هايدروم" وقعت اتفاقيتين بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع تحالف "بوسكو-إنجي" وتحالف "هايبورت الدقم".

وقالت الوكالة إن المشروعين الجديدين سيكونان في محافظة الوسطى، وسيبلغ إجمالي الإنتاج المتوقَّع 250 كيلوطن متري من الهيدروجين الأخضر، بما يكافئُ 6.5 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة.

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وقال وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي، إن إجمالي عدد المشروعات التي وقّعت اتفاقياتها في مجال الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان 5 مشروعات بقيمة استثمارية تتجاوز 30 مليار دولار، وإنتاج مُتوقَّع بـ750 كيلوطن متري من الهيدروجين الأخضر.