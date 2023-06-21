طاقة
"هايدروم" العُمانية توقع مشروعين للهيدروجين الأخضر بقيمة 10 مليارات دولار
إجمالي الإنتاج المتوقَّع من المشروع يبلغ 250 كيلوطن متري من الهيدروجين الأخضر بما يكافئ 6.5 غيغاواط
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ذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن شركة "هايدروم" وقعت اتفاقيتين بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار لتطوير مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع تحالف "بوسكو-إنجي" وتحالف "هايبورت الدقم".
وقالت الوكالة إن المشروعين الجديدين سيكونان في محافظة الوسطى، وسيبلغ إجمالي الإنتاج المتوقَّع 250 كيلوطن متري من الهيدروجين الأخضر، بما يكافئُ 6.5 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة.
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وقال وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي، إن إجمالي عدد المشروعات التي وقّعت اتفاقياتها في مجال الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان 5 مشروعات بقيمة استثمارية تتجاوز 30 مليار دولار، وإنتاج مُتوقَّع بـ750 كيلوطن متري من الهيدروجين الأخضر.
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