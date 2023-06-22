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مخزونات النفط الأميركية
مخزونات النفط الأميركية
نفط وغاز

انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأميركية وارتفاع مخزونات الوقود

معلومات الطاقة: الانخفاض المفاجئ للمخزونات بفعل قوة الطلب على التصدير وتراجع الواردات

دبي - العربية.نت
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة سجلت انخفاضا مفاجئا الأسبوع الماضي بفعل قوة الطلب على التصدير وتراجع الواردات، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.8 مليون برميل إلى 463.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو/حزيران.

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وكان محللون توقعوا ارتفاعها 300 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

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وقالت الإدارة إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 98 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وزادت صادرات النفط الخام الأميركية إلى 4.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي بينما تراجعت الواردات حوالي 50% إلى 1.6 مليون برميل يوميا.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 116 ألف برميل يوميا. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 500 ألف برميل إلى 221.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بزيادتها 100 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 400 ألف برميل إلى 114.3 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 700 ألف برميل.

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