خسائر أسبوعية للنفط وسط مخاوف رفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار النفط عند التسوية في تعاملات الجمعة مسجلة خسارة أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لتراجع الطلب على النفط رغم بوادر على انخفاض الإمدادات من بينها تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية.

وتراجع مزيج برنت 29 سنتا أو 0.4% عند التسوية إلى 73.85 دولار للبرميل مسجلا خسارة لليوم الثاني على التوالي. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا أو 0.5% إلى 69.16 دولار.

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وخسر خام برنت يوم الخميس حوالي ثلاثة دولارات للبرميل بعدما رفع بنك إنجلترا (المركزي) أسعار الفائدة بمقدار أعلى من المتوقع بلغ نصف نقطة مئوية، كما رفع البنكان المركزيان في النرويج وسويسرا أيضا أسعار الفائدة.

وتراجع خاما القياس أكثر من 3.5% خلال الأسبوع.

وأصبح احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا في الولايات المتحدة أكثر ترجيحا. وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إن توقع رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام توقع "منطقي للغاية".

وعزز عزوف المستثمرين عن المخاطرة أيضا قيمة الدولار، وهو ما يشكل ضغطا على أسعار النفط إذ يجعلها أعلى على حائزي العملات الأخرى.

وأظهر تقرير المخزونات الأميركية لهذا الأسبوع تراجعا مفاجئا بلغ 3.8 مليون برميل في مخزونات النفط الخام.

ومن المتوقع أيضا أن تشهد السوق انخفاضا في المعروض بعد بدء سريان خفض السعودية لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز وهو ما أعلنته المملكة بالإضافة إلى اتفاق تحالف "أوبك+" للحد من الإمدادات حتى 2024.