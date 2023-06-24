"أرامكو" و"توتال" توقعان عقدا بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمع بتروكيماويات بالسعودية

قالت "أرامكو" و"توتال إنرجيز" في بيان مشترك، اليوم السبت، إنهما وقعتا عقدا بقيمة 11 مليار دولار للبدء في بناء مجمع جديد للبتروكيماويات في السعودية.

وأوضحت أرامكو في بيان، اليوم السبت، أن ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء لوحدات المعالجة الرئيسة والمرافق المرتبطة بها تمثّل بداية أعمال الإنشاءات في التوسعة البتروكيميائية المشتركة، وذلك بعد قرار الاستثمار النهائي في ديسمبر 2022.

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وسيتم امتلاك وتشغيل مجمع "أميرال" ودمجه مع مصفاة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات "ساتورب" في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة.

ومن المتوقع أن يجذب هذا التوسّع أكثر من 4 مليارات دولار من الاستثمارات الإضافية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، تشمل: ألياف الكربون، وزيوت التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، والمضافات الغذائية، وقطع غيار السيارات والإطارات، كما يُتوقع أن يُسهم التوسّع في توفير نحو 7000 وظيفة محلية مباشرة وغير مباشرة.

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر: "نخطو اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكة بين توتال وأرامكو، حيث يُعد هذا المشروع التوسّعي في ساتورب الأحدث في تاريخ طويل من التعاون لما يقرب من نصف قرن بين الشركتين".

وأضاف الناصر: "كما هو معروف فإن مجمع ساتورب في مدينة الجبيل الصناعية أثبت خلال السنوات الماضية أنه من بين الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في الأداء التشغيلي والتجاري والبيئي. وكجزء من إستراتيجية النمو في أرامكو السعودية، يُتوقع أن يبني مشروع أميرال الجديد على نقاط القوة التي يتمتع بها مجمع ساتورب ويُسهم بشكلٍ كبيرٍ في إضافة القيمة لمنظومة التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة والعالم، وبخاصة هدف تحويل السوائل إلى كيميائيات، كما سيُسهم، في تنمية منظومة الصناعة في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030".

وتمت ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء على كل من: شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة - لإنشاء وحدة لتكسير اللقيم المختلط والمرافق، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.65 مليون طن من الإيثيلين سنويًا من الإيثيلين، والغازات الصناعية ذات الصلة، والمرافق، والشعلات والأنظمة المتصلة التي تدعم الحزم الرئيسة داخل المنشآت، وشركة (مير تكنيمونت) – لإنشاء وحدتين من البولي إيثيلين باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة، بقدرة تبلغ 500 كيلو طن لكل وحدة، إضافة إلى إنشاء وحدات المشتقات، وشركة سينوبك الهندسية (مجموعة) السعودية المحدودة – لأعمال صهاريج التخزين والتكامل مع "ساتورب".

كما تمت الترسية على شركة اتحاد المقاولون الخليجية لإنشاء خطوط أنابيب النقل، وشركة محمد علي السويلم للتجارة والمقاولات - لمنشآت المساندة الصناعية، وشركة مفرح مرزوق الحربي وشركاؤه المحدودة - لتهيئة الموقع، بالإضافة إلى شركة مبارك مرعي السلومي وشركاؤه للمقاولات - لمرافق البناء المؤقتة.