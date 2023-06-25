اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤسسة البترول الكويتية
مؤسسة البترول الكويتية
نفط وغاز

تغييرات مرتقبة في قيادات "مؤسسة البترول" الكويتية

مراجعة للعديد من القرارات والمشاريع وفقاً لرؤية الوزير الجديد

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تتجه مؤسسة البترول الكويتية إلى إرجاء إعلان أسماء القيادات النفطية الجديدة إلى ما بعد عيد الأضحى، خصوصاً أن الظروف لم تسمح بعقد اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة خلال الفترة الماضية.

وستشهد الفترة المقبل تغييرات في مجلس إدارة المؤسسة، إلى جانب تحديث مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة في إطار التوجهات الجديدة، وبالتالي ستكون هناك مراجعة للعديد من القرارات والمشاريع وفقاً لرؤية وزير النفط الجديد، وما سيتم التنسيق بخصوصه مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

مادة اعلانية

ويأتي إرجاء إعلان أسماء القيادات الجديدة في القطاع النفطي إلى ما بعد العيد إلى سفر نائب رئيس الوزراء وزير النفط الجديد سعد البراك لحضور اجتماع "أوبك"، وكذلك الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إضافة إلى سبب أهم يتمثل في عدم اكتمال النصاب لمجلس إدارة المؤسسة، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

الكويت تفتح أبوابها لعائلات الوافدين مجدداً.. هل تنتعش العقارات الاستثمارية؟ الأسواق العقارية عقارات الكويت تفتح أبوابها لعائلات الوافدين مجدداً.. هل تنتعش العقارات الاستثمارية؟

ومع الحديث المتداول في الأوساط النفطية حول إعادة ملف ترقية القيادات الجديدة الذي تم الانتهاء منه بانتظار الإعلان عن الأسماء، يؤكد متابعون أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً في توجهات وأولويات القطاع النفطي.

ونقلت مصادر للصحيفة أن "مؤسسة البترول اتبعت الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة كافة وفقاً للنظم واللوائح في ترشيحات وتقييم المديرين المرشحين، كما أن هناك إستراتيجية معتمدة يتم العمل بها ومراجعتها بشكل مستمر".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد تمرد قوات فاغنر.. هل يتمسك قادة الجيش بالرئيس بوتين؟ بعد تمرد قوات فاغنر.. هل يتمسك قادة الجيش بالرئيس بوتين؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط