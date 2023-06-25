اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
مصفاة الزور في الكويت (رويترز - أرشيف)
نفط وغاز

الكويت تمدد أجل عروض تطوير التغذية البديلة بمصفاة الزور

الميزانية التقديرية للمشروع تبلغ 150 مليون دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مددت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، إلى 24 سبتمبر/أيلول المقبل، الأجل النهائي لتقديم العطاءات لعقد مشروع لتطوير تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار، بعد أن انتهى الموعد السابق في 20 يونيو/حزيران الحالي.

ويشمل العمل في المشروع الأعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء، بالإضافة إلى العمل الذي يغطي مرحلة ما قبل التشغيل ومن ثم بدء التشغيل واختبار الجودة.

مادة اعلانية

وكانت شركة "كيبك" قد اتصلت بشركات مقاولات ضمن شركات أخرى للوقوف على مدى اهتمامها بالمشروع المخطط له، وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ العمل 36 شهرا، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

الكويت تنفق 3.5 مليار دولار لتنظيف التربة الملوثة بالنفط اقتصاد اقتصاد الكويت تنفق 3.5 مليار دولار لتنظيف التربة الملوثة بالنفط

ويشمل نطاق العمل في المشروع بناء مرافق للضغط، بما في ذلك وصلات الأنابيب ووصلات رؤوس العمليات والمرافق داخل رفوف الأنابيب المترابطة الحالية، والتعديلات والوصلات المصاحبة لحدة إنتاج الهيدروجين الحالية، وإنشاء وحدة توليد البخار، وبناء غلايتين جديدتين، وإدخال تعديلات على وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها، وبناء المرافق ذات الصلة بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد تمرد قوات فاغنر.. هل يتمسك قادة الجيش بالرئيس بوتين؟ بعد تمرد قوات فاغنر.. هل يتمسك قادة الجيش بالرئيس بوتين؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط