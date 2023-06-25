الكويت تمدد أجل عروض تطوير التغذية البديلة بمصفاة الزور

مددت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك"، إلى 24 سبتمبر/أيلول المقبل، الأجل النهائي لتقديم العطاءات لعقد مشروع لتطوير تغذية بديلة لوحدة إنتاج الهيدروجين في مصفاة الزور التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار، بعد أن انتهى الموعد السابق في 20 يونيو/حزيران الحالي.

ويشمل العمل في المشروع الأعمال المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء، بالإضافة إلى العمل الذي يغطي مرحلة ما قبل التشغيل ومن ثم بدء التشغيل واختبار الجودة.

مادة اعلانية

وكانت شركة "كيبك" قد اتصلت بشركات مقاولات ضمن شركات أخرى للوقوف على مدى اهتمامها بالمشروع المخطط له، وتبلغ الميزانية التقديرية للمشروع 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ العمل 36 شهرا، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

ويشمل نطاق العمل في المشروع بناء مرافق للضغط، بما في ذلك وصلات الأنابيب ووصلات رؤوس العمليات والمرافق داخل رفوف الأنابيب المترابطة الحالية، والتعديلات والوصلات المصاحبة لحدة إنتاج الهيدروجين الحالية، وإنشاء وحدة توليد البخار، وبناء غلايتين جديدتين، وإدخال تعديلات على وحدة توليد البخار الحالية، بما في ذلك جميع الوصلات المرتبطة بها، وبناء المرافق ذات الصلة بها.