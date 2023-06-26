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منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
أسعار النفط

ارتفاع سعر نفط عُمان إلى 74.55 دولارًا أميركيًّا للبرميل

تسليم أغسطس المقبل

دبي - العربية.نت
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بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 74 دولارًا أميركيًّا و 55 سنتًا.

وارتفع سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعا بمقدار 45 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 74 دولارًا أميركيًّا و 10 سنتات.

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تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 83 دولارًا أميركيًّا و28 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 4 دولارات أميركية و79 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مايو الماضي وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

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