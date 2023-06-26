أرامكو
الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": أساسيات سوق النفط ستظل قوية العام الحالي
الناصر: استكمال تحول الطاقة العالمي خلال ربع قرن "أمر خيالي"
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قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمين الناصر، اليوم الاثنين، إن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية لبقية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية لا سيما الصين والهند.
وأضاف خلال مؤتمر آسيا للطاقة "بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام".
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وتابع: "على الرغم من مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول النامية، لا سيما الصين والهند، تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا هذا العام".
وعن تحول الطاقة، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو، إن استكمال تحول الطاقة العالمي خلال ربع قرن فحسب "أمر خيالي"، موضحاً أن نمو الطاقة المتجددة لم يواكب النمو في استهلاك الطاقة العالمي.
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