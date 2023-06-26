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هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك
الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص
أوبك

"أوبك" تتوقع زيادة الطلب على النفط لـ 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2045

الغيص يتوقع ارتفاع إجمالي الطلب على الطاقة 23% بحلول عام 2045

كوالالمبور – رويترز
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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، اليوم الاثنين، إن "أوبك" تتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة إلى 110 ملايين برميل يوميا وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23% بحلول عام 2045.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمين الناصر، إن أساسيات سوق النفط العالمية من المتوقع أن تظل قوية لبقية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية لا سيما الصين والهند.

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وأضاف خلال مؤتمر آسيا للطاقة "بشكل عام، نعتقد أن أساسيات سوق النفط ستظل قوية لبقية العام".

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