"الطاقة الأردنية" بصدد حفر 10 آبار لرفع إنتاج الغاز بحقل الريشة

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إن شركة البترول الوطنية تدرس حاليا عروضا مقدمة من شركات حفر عالمية لحفر 10 آبار في منطقة الريشة، وفقا لنظام تسليم المفتاح، بهدف رفع الإنتاج في الآبار لتغطية حاجة المشاريع.

وأكدت الوزارة أن العمل جار على البنية التحتية لتحويل الغاز الطبيعي في حقل الريشة إلى غاز مضغوط ونقله لدعم الصناعة، حيث تم توقيع اتفاقية بيع الغاز بين شركة البترول الوطنية وعدة شركات وهي شركة "الكلورين" وشركة "غاز الأردن" وشركة "يوني غاز" وشركة "المناصير".

مادة اعلانية

وأضافت أنها تدرس إمكانية حفر بئرين جديدين في حقل "حمزة النفطي"، مؤكدة أن الإنتاج مستمر في الحقل، وفق ما نقلته صحيفة "الرأي الأردنية".

وتسعى الوزارة ضمن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 إلى تحقيق أربعة محاور وهي؛ أمن التزود بالطاقة وتوفير الطاقة بأسعار معقولة والاستدامة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

كما تستند الاستراتيجية إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها، إضافة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلى، وقد وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 27% مع نهاية عام 2022 مقارنة مع 1% في نهاية عام 2014.

ويعتمد الأردن على حقل غاز الريشة في توفير جزء من احتياجاته من الغاز الطبيعي، مع استهداف البلاد رفع إنتاج الحقل إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول 2025، للعمل على تقليل فاتورة الاستيراد.

ويُعدّ الأردن من الدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير يتجاوز مستوى الـ90% لتوفير احتياجاتها من الوقود الأحفوري، الأمر الذي يضع الدولة في خطر أمام تقلبات أسعار النفط ومخاوف نقص الإمدادات.