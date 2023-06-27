ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثانية وسط مخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغى أثر المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال انقطاع إمدادات على أثر المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا ما يعادل 0.62% إلى 74.64 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا ما يعادل 0.71% إلى 69.86 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:22 بتوقيت غرينتش.

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ويوم الاثنين، صعد برنت 0.5% وزاد غرب تكساس الوسيط 0.3%، نقلاً عن وكالة "رويترز".

شهد يوم السبت تفاديا لاشتباك بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.

وأثار التحدي شكوكا حول سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة وبعض المخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.

وتراجع المعروض بالفعل في أذهان المستثمرين بسبب تعهد السعودية بخفض الإنتاج من يوليو/تموز.