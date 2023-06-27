أوبك
"أوبك": لم ندع جيانا للانضمام لعضوية المنظمة
المنظمة دعت وزير الموارد الطبيعية للمشاركة في ندوة
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قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، إنها لم تدع جيانا للانضمام إلى عضويتها.
وذكرت "أوبك" أنها دعت فيكرام بهارات وزير الموارد الطبيعية في جيانا للمشاركة في ندوتها الدولية الثامنة المقرر عقدها يومي الخامس والسادس من يوليو/تموز في فيينا.
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وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين، أن منظمة "أوبك" وجهت الدعوة إلى جيانا للانضمام إلى المجموعة.
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