ارتفاع أسعار النفط مع تراجع يفوق التوقعات للمخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.

وزادات العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.32% إلى 72.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش،

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.24% إلى 67.86 دولار للبرميل، نقلاً عن وكالة "رويترز".

انخفض كلا العقدين بنحو 2.5% في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة.

وأفادت مصادر بالسوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، بتراجع مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو/حزيران. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 1.76 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.

يأتي ذلك بعد أن أدت مواجهة بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى مخاوف من اضطراب محتمل لإمدادات النفط، ومع ترقب الأسواق خفض السعودية لإنتاج النفط اعتبارا من يوليو/تموز.