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مصفاة نفط روسية (تعبيرية - رويترز)
مصفاة نفط روسية (تعبيرية - رويترز)
أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع يفوق التوقعات للمخزونات الأميركية

قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.

وزادات العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.32% إلى 72.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش،

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وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.24% إلى 67.86 دولار للبرميل، نقلاً عن وكالة "رويترز".

"أوبك" تتوقع زيادة الطلب على النفط لـ 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2045 طاقة أوبك "أوبك" تتوقع زيادة الطلب على النفط لـ 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2045

انخفض كلا العقدين بنحو 2.5% في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ربما لا تكون قد أنهت دورة رفع أسعار الفائدة.

وأفادت مصادر بالسوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، بتراجع مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو/حزيران. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 1.76 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.

يأتي ذلك بعد أن أدت مواجهة بين موسكو ومجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إلى مخاوف من اضطراب محتمل لإمدادات النفط، ومع ترقب الأسواق خفض السعودية لإنتاج النفط اعتبارا من يوليو/تموز.

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