أسعار النفط
انخفاض سعر البيع الرسمي للخام العماني في أغسطس إلى 74.78 دولار
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أظهرت حسابات أجرتها "رويترز" بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة اليوم الجمعة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سينخفض 0.16 دولار إلى 74.78 دولار للبرميل في أغسطس/ آب.
وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشحنات أغسطس/ آب يمثل متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند 0830 بتوقيت غرينتش طوال شهر يونيو/حزيران.
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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون مساويا للخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 74.78 دولار للبرميل في أغسطس/ آب.
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