انخفاض سعر البيع الرسمي للخام العماني في أغسطس إلى 74.78 دولار

أظهرت حسابات أجرتها "رويترز" بناء على بيانات من بورصة دبي للطاقة اليوم الجمعة أن سعر البيع الرسمي للخام العماني سينخفض 0.16 دولار إلى 74.78 دولار للبرميل في أغسطس/ آب.

وسعر البيع الرسمي للخام العماني لشحنات أغسطس/ آب يمثل متوسط التسويات اليومية للخام لعقد شهر أقرب استحقاق عند 0830 بتوقيت غرينتش طوال شهر يونيو/حزيران.

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وتم حساب سعر البيع الرسمي لخام دبي، الذي تحدد أن يكون مساويا للخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 74.78 دولار للبرميل في أغسطس/ آب.