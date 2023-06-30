تراجع طفيف في إنتاج "أوبك" في يونيو قبل تخفيضات السعودية

خلص مسح لـ"رويترز" اليوم الجمعة إلى أن إنتاج النفط من دول أوبك انخفض بشكل طفيف في يونيو/ حزيران إذ حدت الزيادات من العراق ونيجيريا من تأثير التخفيضات التي أعلنها منتجون آخرون، على الرغم من اتفاق "أوبك+" الأوسع والتخفيضات الطوعية التي طبقها عدة أعضاء بالمجموعة لدعم السوق.

ووجد المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ضخت 28.18 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 50 ألف برميل يوميا فقط عن الرقم المعدل لمايو/ أيار.

مادة اعلانية

ويشير المسح إلى إحراز تقدم طفيف من جانب أوبك في الحد من الإمدادات قبل الخفض الطوعي الإضافي من قبل السعودية والذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز، في إطار أحدث اتفاق للمنتجين والذي توصلوا إليه في يونيو/ حزيران لدعم السوق.

وتعهدت السعودية بإجراء خفض كبير لإنتاجها إضافة إلى ما تقرر خفضه ضمن اتفاق "أوبك+" الأوسع للحد من الإمدادات حتى عام 2024، ورفعت أسعار خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في يوليو/تموز إلى أعلى مستوى في ستة أشهر.