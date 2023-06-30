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الليثيوم
الليثيوم
طاقة

شراكة صينية روسية لاستثمار 1.4 مليار دولار في صناعة الليثيوم بهذه الدولة

بناء مصنعين في بوليفيا في غضون ثلاثة أشهر

دبي - العربية.نت
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تعتزم شركتان صينية وروسية استثمار أكثر من 1,4 مليار دولار في صناعة الليثيوم في بوليفيا، إحدى الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات من المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي، اليوم الجمعة، إن "سيتيك غوان" الصينية ومجموعة "يورانيوم وان" الروسية اللتين تمتلك الدولة حصة كبيرة فيهما، ستشتركان مع شركة "واي إل بي" المملوكة للدولة البوليفية لبناء مصنعين لمعالجة كربونات الليثيوم.

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كثيرا ما يوصف الليثيوم بأنه "الذهب الأبيض" لثورة الطاقة النظيفة، وهو مكون مرغوب فيه للغاية يستعمل في صنع الهواتف المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

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وقال آرسي: "نحن ندعم عملية التصنيع في البلد"، وسيبدأ بناء المصنعين في غضون ثلاثة أشهر.

كما أبرمت بوليفيا التي تقول إنها تمتلك أكبر احتياطي في العالم، في يناير اتفاقية مع مجموعة "سي بي إس" الصينية لبناء مصنعين لبطاريات الليثيوم.

وقالت وزارة الطاقة البوليفية في بيان، إن كلا من المصنعين الجديدين ستكون له قدرة على إنتاج ما يصل إلى 25 ألف طن متري من كربونات الليثيوم سنويا.

والصين وروسيا من بين مشتري الليثيوم الرئيسيين من بوليفيا، ويتم استخراج الليثيوم في الغالب في أستراليا وأميركا الجنوبية.

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