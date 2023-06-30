مصر.. 472 كشفا بتروليا و119 اتفاقية بـ 22.3 مليار دولار

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن قطاع البترول المصري تمكن من تحقيق 472 كشفاً بتروليًا جديدًا، وطرح 10 مزايدات عالمية، وترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية، خلال 9 سنوات.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أنها تمكنت من تحقيق 334 كشفًا جديدًا للزيت الخام، و138 كشفًا للغاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا ومنطقة خليج السويس.

مادة اعلانية

كما تمكنت الوزارة من طرح 12 مزايدة عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز، إضافة إلى 5 مزايدات عالمية تم طرحها على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية.

وذكرت، أن المزايدات العالمية أسفرت عن ترسية 40 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، إضافة إلى منح توقيع بقيمة 298 مليون دولار.

وحالياً، جار تلقي العروض للمزايدتين المطروحتين حالياً لمناطق دلتا النيل والبحر المتوسط، وكذلك مزايدة الحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية.

وخلال السنوات التسع الماضية، تم توقيع 119 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى يبلغ نحو 22.3 مليار دولار، ومنح توقيع بقيمة 1.3 مليار دولار لحفر 449 بئراً استكشافياً كحد أدنى.

كما تم وضع مناطق البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن البترول والغاز بعد تنفيذ مشروع طموح لهذا الغرض وترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتمكن قطاع البترول المصري من طرح مزايدة عالمية وإسناد 3 قطاعات لأكبر الشركات العالمية التي تنفذ حالياً برنامجاً فنياً بأحدث التكنولوجيا العالمية التي تناسب تحديات منطقة البحر الأحمر.

أيضاً، فقد تم وضع منطقة غرب البحر المتوسط على خريطة الاستثمارات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي بعد تنفيذ مشروع المسح السيزمى، مما ساعد على اجتذاب شركات عالمية مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"شل" و"توتال" و"بي بي"، وتوقيع 7 اتفاقيات مع هذه الشركات للبحث عن الغاز في تلك المنطقة.

وأشارت البيانات، إلى أنه تم توقيع 126 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس.