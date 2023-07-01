اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
اقتصاد روسيا

روسيا تطلب من شركات النفط إعطاء الأولوية في إمدادات البنزين للسوق المحلية

تطوير حصص تصدير المنتجات النفطية الروسية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الطاقة الروسية، أمس الجمعة، إن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لشركات النفط بإعطاء الأولوية لتوريد البنزين إلى السوق المحلية، حتى في الحالات التي تحقق فيها الصادرات أرباحا أعلى.

وقالت الوزارة إن نوفاك أعطى الأمر أيضا لتطوير حصص تصدير المنتجات النفطية، وفق "رويترز".

مادة اعلانية

وأظهرت بيانات واردة من تجار ومنصة "ريفينيتيف أيكون"، أن صادرات روسيا المنقولة بحرا من الديزل وزيت الغاز تراجعت بنسبة 21% في مايو/أيار عن الشهر السابق إلى نحو 3.1 مليون طن مع تخفيض المعروض، بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي.

واردات الصين من النفط الروسي تقفز لمستوى قياسي في مايو طاقة نفط روسيا واردات الصين من النفط الروسي تقفز لمستوى قياسي في مايو

وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة في روسيا لشهر مايو/ أيار بزيادة 500 ألف طن عن الخطة السابقة إلى 5 ملايين طن مع تمديد عدة مصاف لفترة الصيانة.

ومنذ دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ بشكل كامل في الخامس من فبراير/ شباط، حول التجار صادرات الديزل من الموانئ الروسية إلى دول في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وكانت أوروبا في السابق هي المشتري الرئيسي لهذه المنتجات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موسكو: بقاء أفراد فاغنر في إفريقيا رهن بقرار الدول الخاضنة موسكو: بقاء أفراد فاغنر في إفريقيا رهن بقرار الدول الخاضنة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط