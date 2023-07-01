روسيا تطلب من شركات النفط إعطاء الأولوية في إمدادات البنزين للسوق المحلية

قالت وزارة الطاقة الروسية، أمس الجمعة، إن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أصدر تعليمات لشركات النفط بإعطاء الأولوية لتوريد البنزين إلى السوق المحلية، حتى في الحالات التي تحقق فيها الصادرات أرباحا أعلى.

وقالت الوزارة إن نوفاك أعطى الأمر أيضا لتطوير حصص تصدير المنتجات النفطية، وفق "رويترز".

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وأظهرت بيانات واردة من تجار ومنصة "ريفينيتيف أيكون"، أن صادرات روسيا المنقولة بحرا من الديزل وزيت الغاز تراجعت بنسبة 21% في مايو/أيار عن الشهر السابق إلى نحو 3.1 مليون طن مع تخفيض المعروض، بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير وزيادة الطلب المحلي.

وتم تعديل طاقة تكرير النفط الخام غير المستغلة في روسيا لشهر مايو/ أيار بزيادة 500 ألف طن عن الخطة السابقة إلى 5 ملايين طن مع تمديد عدة مصاف لفترة الصيانة.

ومنذ دخول الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ بشكل كامل في الخامس من فبراير/ شباط، حول التجار صادرات الديزل من الموانئ الروسية إلى دول في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. وكانت أوروبا في السابق هي المشتري الرئيسي لهذه المنتجات.