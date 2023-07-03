استهلاك المصريين من السولار يواصل الارتفاع لهذا المستوى

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الاستهلاك المحلي من السولار في السوق المصرية خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.

ووفق البيانات الواردة في نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغ حجم الاستهلاك المحلي من السولار خلال شهر مارس الماضي نحو 1.216 مليون طن، مقارنة بنحو 1.127 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 89 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.8%.

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وأشار الجهاز، إلى أن الإنتاج المحلي من السولار شهد ارتفاعا طفيفا حيث سجل 839 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 827 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 12 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.4%.

ويواصل الاستهلاك المحلي من السولار ارتفاعه منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ حجم الاستهلاك من السولار نحو 1.186 مليون طن في شهر يناير الماضي، مقابل نحو 1.154 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.

وسجلت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق، ارتفاع طفيف في حجم الاستهلاك المحلي من السولار في الفترة الأخيرة، حيث سجل حجم الاستهلاك نحو 1.214 مليون طن في شهر نوفمبر الماضي فقط، بينما كانت 1.146 مليون طن في شهر نوفمبر عام 2021، بزيادة بلغت 68.8 ألف طن.

وخلال شهر مايو الماضي، قررت الحكومة المصرية، رفع سعر السولار جنيها إضافيا لأول مرة منذ أكثر من عام، كما قررت تثبيت سعر البنزين عند 8.75 جنيه لبنزين 80، وفق بيان وزارة البترول اليوم الخميس 4 مايو 2023.

وفي ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من يوم 4 مايو الماضي.