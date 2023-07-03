الجزائر تقر خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط في أغسطس

قالت وزارة الطاقة الجزائرية اليوم الاثنين إن الجزائر ستخفض إنتاجها من النفط 20 ألف برميل إضافية في الفترة من أول أغسطس/آب إلى 31 لدعم جهود السعودية وروسيا لتحقيق التوازن في أسواق النفط واستقرارها.

وأضافت الوزارة أن الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى خفض قدره 48 ألف برميل تقرر في أبريل/نيسان.

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كان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

يأتي ذلك، فيما أعلنت روسيا عن تخفيض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يومياً في أغسطس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، نقلاً عن وكالة "رويترز".