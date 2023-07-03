اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط الجزائر
نفط الجزائر
نفط وغاز

الجزائر تقر خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط في أغسطس

أكدت أن القرار يهدف لدعم جهود السعودية وروسيا لتحقيق التوازن في أسواق النفط

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الطاقة الجزائرية اليوم الاثنين إن الجزائر ستخفض إنتاجها من النفط 20 ألف برميل إضافية في الفترة من أول أغسطس/آب إلى 31 لدعم جهود السعودية وروسيا لتحقيق التوازن في أسواق النفط واستقرارها.

وأضافت الوزارة أن الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى خفض قدره 48 ألف برميل تقرر في أبريل/نيسان.

مادة اعلانية

كان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أعلن اليوم الاثنين، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

الخطوط السعودية للتموين تبرم عقدين بقيمة 9 مليارات ريال أسواق العربية 1830 سوق السعودية الخطوط السعودية للتموين تبرم عقدين بقيمة 9 مليارات ريال

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

يأتي ذلك، فيما أعلنت روسيا عن تخفيض صادراتها النفطية بنصف مليون برميل يومياً في أغسطس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الاثنين، إن بلاده ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب، نقلاً عن وكالة "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معركة ساخنة وقودها الصور المعدلة بين أنصار ترمب وديسانتيس معركة ساخنة وقودها الصور المعدلة بين أنصار ترمب وديسانتيس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط