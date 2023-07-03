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حقل الدرة للغاز
حقل الدرة للغاز
نفط وغاز

الكويت: المنطقة البحرية لحقل الدرة تقع في مياهنا وثرواتها مشتركة مع السعودية

الخارجية الكويتية تدعو إيران إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية

دبي - العربية.نت
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أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة مع السعودية.

وأضاف المسؤول أن الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.

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وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

"أرامكو" و"الكويتية لنفط الخليج" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز أسواق العربية 1230 نفط وغاز "أرامكو" و"الكويتية لنفط الخليج" توقعان مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز

وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.

ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.

ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دوله الكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.

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