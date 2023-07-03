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روسيا نفط (آيستوك)
نفط روسيا (آيستوك)
نفط روسيا

انخفاض سعر نفط الأورال الروسي إلى 52 دولارا في النصف الأول من 2023

كان متوسط سعره في النصف الأول من العام السابق 84.09 دولار للبرميل

موسكو - تاس
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انخفض متوسط سعر نفط الأورال خلال الفترة التي تمتد من شهر يناير وحتى شهر يونيو من هذا العام بمقدار 1.6 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 لتصل إلى 52.17 دولار للبرميل.

وقالت وزارة المالية الروسية اليوم الاثنين في بيان لها نشر على قناة التلغرام: "بلغ متوسط سعر برميل النفط من خام الأورال في الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام 52.17 دولار، في حين كان متوسط سعره في الفترة نفسها من العام السابق 84.09 دولار للبرميل الواحد".

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ووفقا لمعطيات وزارة المالية الروسية، فقد بلغ متوسط سعر خام الأورال في يونيو من العام الجاري 55.28 دولار للبرميل الواحد، أي أقل بـ1.58 مرة من شهر يونيو من عام 2022 عندما سجل 87.25 دولار للبرميل.

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ومن الجدير بالذكر أن متوسط سعر خام (نورث سي داتيد) بلغ 74.71 دولار للبرميل في شهر يونيو من عام 2023.

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