وزير قطري سابق رئيسا لمجلس إدارة "روسنفت" الروسية

أعلنت شركة النفط الروسية "روسنفت" عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق في دولة قطر.

وضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، الذي وافق عليه مساهمو الشركة الروسية، 11 عضوا، من بينهم فيصل السويدي، وحمد راشد المهندي ممثلين عن جهاز قطر للاستثمار.

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ولدى الدكتور محمد بن صالح السادة خبرة كبيرة في قطاع الطاقة ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وسبق للسادة أن شغل منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في قطر من عام 2007 حتى 2011، ووزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول (قطر للطاقة) من عام 2011 حتى عام 2018، كما ترأس مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة للشركة .

وكان جهاز قطر للاستثمار استحوذ في عام 2016 على حصة قدرها 20 %في رأس مال شركة روسنفت الروسية.