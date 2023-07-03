"كيبك" الكويتية تعلن إخماد حريق بمصفاة الزور

قالت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" إن حريقاً نشب في مصفاة الزور بالوحدة رقم "12"، مؤكدة أن رجال الإطفاء قاموا بعمل اللازم وجرى إخماد الحريق كليا.

وأوضحت الشركة في تغريدة نشرتها مساء أمس الأحد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عمليات التبريد بدأت وأنه لا توجد أي إصابات.

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وأكدت الشركة عدم تأثر خطط الانتاج والتصدير وأنه جرى تفعيل إجراءات الطوارئ للصحة والسلامة والأمن والبيئة للتعامل مع الحادث، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".