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حقل نفط في روسيا
حقل نفطي
أسعار النفط

النفط يستقر مع تأثر السوق بتخفيضات إنتاج في مواجهة بيانات اقتصادية ضعيفة

إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي "أوبك+" يرتفع إلى 5.16 مليون برميل يومياً

دبي - العربية.نت
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استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء، إذ تأثرت الأسواق بمصاعب على صعيد الإمدادات بسبب تخفيضات مزمعة في أغسطس/ آب من قبل أكبر مصدرين للخام السعودية وروسيا، وذلك في مواجهة بيانات اقتصادية ألمحت إلى ضعف الطلب على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش.

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وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.06 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتا أو 0.3%، وفق ما نقلته "رويترز".

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والأسواق الأميركية مغلقة يوم الثلاثاء بسبب عطلة في البلاد. وسجل خاما القياس تراجعا بلغ 1% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقالت السعودية يوم الاثنين، إنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس/ آب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب.

تصل التخفيضات إلى 1.5% من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي "أوبك+" إلى 5.16 مليون برميل يوميا، إذ تسعى الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار.

وتضم أوبك+ أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، لكن الأسواق قلقة بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح للشركات تراجعا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

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