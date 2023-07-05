أنظار سوق النفط تتجه إلى مؤتمر أوبك الدولي الثامن.. اليوم

تتجه أنظار أسواق النفط اليوم الأربعاء إلى فيينا حيث ينعقد مؤتمر أوبك الدولي الثامن. وقد تراجعت الأسعار اليوم لتمحو مكاسب الجلسة السابقة، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي يكبح الطلب على الوقود، مما يطغى على أثر تخفيضات إنتاج أعلنتها السعودية وروسيا لشهر أغسطس.

هذا وقام بنك "مورغان ستانلي" بتخفيض توقعاته لخام برنت في الربع الرابع 2023 من 75 إلى 70 دولارا للبرميل.

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فيما قالت مجموعة "ANZ" إن السوق حولت تركيزها على تخفيضات إنتاج منظمة "أوبك"، مشيرة إلى أن الإمدادات من بعض الدول جاءت أعلى من التوقعات، مما يخفف من حدة سياسة تقييد الإنتاج.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، إن "أوبك" تتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة إلى 110 ملايين برميل يوميا وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23% بحلول عام 2045.