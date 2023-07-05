اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أوبك مناسبة
شعار أوبك
أوبك

أنظار سوق النفط تتجه إلى مؤتمر أوبك الدولي الثامن.. اليوم

السوق حولت تركيزها على تخفيضات إنتاج منظمة "أوبك"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تتجه أنظار أسواق النفط اليوم الأربعاء إلى فيينا حيث ينعقد مؤتمر أوبك الدولي الثامن. وقد تراجعت الأسعار اليوم لتمحو مكاسب الجلسة السابقة، وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي يكبح الطلب على الوقود، مما يطغى على أثر تخفيضات إنتاج أعلنتها السعودية وروسيا لشهر أغسطس.

هذا وقام بنك "مورغان ستانلي" بتخفيض توقعاته لخام برنت في الربع الرابع 2023 من 75 إلى 70 دولارا للبرميل.

مادة اعلانية

فيما قالت مجموعة "ANZ" إن السوق حولت تركيزها على تخفيضات إنتاج منظمة "أوبك"، مشيرة إلى أن الإمدادات من بعض الدول جاءت أعلى من التوقعات، مما يخفف من حدة سياسة تقييد الإنتاج.

"أوبك" تتوقع زيادة الطلب على النفط لـ 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2045 طاقة أوبك "أوبك" تتوقع زيادة الطلب على النفط لـ 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2045

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، إن "أوبك" تتوقع زيادة الطلب العالمي على الطاقة إلى 110 ملايين برميل يوميا وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بمقدار 23% بحلول عام 2045.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقسامات فرنسية بسبب تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله انقسامات فرنسية بسبب تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط