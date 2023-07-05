أوبك بلس
الإمارات: تخفيضات إنتاج النفط ستكون كافية لتوازن السوق
بعد تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاج النفط الطوعي في أغسطس
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قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأربعاء في فيينا للصحافيين، إن التخفيضات الإضافية لإنتاج وتصدير النفط التي أعلنت عنها السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع ستكون كافية للمساعدة على توازن السوق.
وقالت السعودية يوم الاثنين الماضي، إنها ستمدد العمل بتخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة مليون برميل يوميا حتى أغسطس/آب، بينما تطوعت روسيا بخفض مستويات الإنتاج والتصدير في الشهر نفسه بمقدار 500 ألف برميل يوميا والجزائر بواقع 20 ألفا.
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ويبلغ إجمالي تخفيضات الإنتاج حاليا أكثر من 5 ملايين برميل يوميا أو ما يعادل 5% من مجمل إنتاج النفط العالمي.
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