"سكاتك" النرويجية تشيد محطة لطاقة الرياح بـ 5 مليارات دولار في مصر

وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع شركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، اتفاقية لتوفير قطعة أرض تُخصص لإنشاء مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 5 غيغاواط، بمنطقة غرب سوهاج، بتكلفة استثمارية تصل 5 مليارات دولار.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية.

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ووفقاً للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح المُقرر إنشاؤها في غرب سوهاج 5 غيغاواط من الكهرباء سنوياً، ويسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030.

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية، تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر، ومواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع القطاع الخاص و الخبرات العالمية في هذا المجال، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة.



وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى ظل المزايا النسبية لمصر فيما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمَكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتماداً على ما قامت به الدولة من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.



وذكر تيريه بيلسكوج أن المحطة المُقرر إقامتها في منطقة غرب سوهاج، ستكون أحد أكبر محطات الرياح في مصر وأفريقيا، وسيوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية، ونحو 300 فرصة عمل بشكل دائم.



وأضاف أن هذا المشروع يأتي بعد نجاح شركة "سكاتك" في تنفيذ ٦ محطات للطاقة الشمسية ضمن مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي يُعد أكبر مشروع استثمار أجنبي مباشر في الطاقة الشمسية في مصر.