استقرار أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني وتوقعات شح المعروض

تحركت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس إذ قوبلت توقعات شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية بمخاوف من تباطؤ تعافي الطلب في الصين.

وبحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 76.63 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 0.5 %عند التسوية في اليوم السابق.

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وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو 0.2 %، إلى 71.90 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أمس الأربعاء مرتفعا 2.9% في تعاملات ما بعد عطلة أميركية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع وفقا لـ"رويترز".

وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية "إعلان خفض الإمداد السعودي وتوقعات تخفيض إضافي محتمل تدعم أسعار النفط، وهبوط مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع دعم المعنويات أيضا.

وأضاف "مع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود في الصين".

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية نحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.

من المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات الأميركية في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الأربعاء إن التعاون بين المملكة وروسيا في قطاع النفط لا يزال قويا في إطار تحالف أوبك+ الذي سيفعل "كل ما يلزم" لدعم السوق.

