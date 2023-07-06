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حقل نفط في ليبيا
حقل نفط في ليبيا
اقتصاد ليبيا

إيرادات ليبيا من النفط تتراجع إلى 6.95 مليار دولار في النصف الأول من 2023

22.01 مليار دولار الإيرادات النفطية في عام 2022

طرابلس - رويترز
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قال البنك المركزي الليبي في بيان، اليوم الخميس، إن إجمالي إيرادات ليبيا من النفط بلغ 33.4 مليار دينار (6.95 مليار دولار) في النصف الأول من 2023 انخفاضا من 37.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

جدير بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي قال إن الإيرادات النفطية ارتفعت إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 من 103.4 مليار دينار في عام 2021.

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وقال المركزي إنه خصص 34.4 مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار "ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة".

والمؤسسة الوطنية للنفط هي المنتج الشرعي الوحيد للنفط في البلاد، وتتدفق جميع إيراداتها من تصدير النفط عبر مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام. ويقع مقر المؤسسة ومصرف ليبيا في طرابلس.

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