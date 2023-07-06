دولة خليجية تعتزم زيادة إنتاجها من النفط 43%

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، إن الكويت تعتزم رفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، بنسبة ارتفاع 43% عن مستوى الإنتاج الحالي.

وأضاف في كلمته في مؤتمر "أوبك الدولي الثامن" في العاصمة النمساوية فيينا، أن الكويت رصدت 50 مليار دولار استثمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً خلال 5 سنوات.

مادة اعلانية

من جانبه، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، في مقابلة مع "العربية"، إن الكويت ستطلب زيادة حصتها من إنتاج أوبك بلس، حيث ننتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا ضمن الاتفاق، مضيفا: "ملتزمون باتفاق أوبك+ ونطمح بالموافقة على رفع حصتنا من إنتاج النفط".

وأضاف أن الكويت تعمل لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يوميا بحلول 2024.

وأكد سعد البراك، أن الكويت مستمرة في تطوير حقل الدرة بالاتفاق الكامل مع السعودية، مشيرا إلى أن شركة واحدة فقط ستستثمر في الحقل.

وأشار البراك إلى أن طموحات الوزارة هي الاستمرار في تطوير الكويت ضمن خطة استراتيجية تنص على نمو الاقتصاد وخلق الوظائف، وأيضا تطوير البنى التحتية في هذا السياق.