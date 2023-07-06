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An undated picture shows a view of the al-Zour oil and gas installations, in the south of the Gulf state of Kuwait. (AFP)
مصفاة نفط في الكويت (أ ف ب)
نفط وغاز

دولة خليجية تعتزم زيادة إنتاجها من النفط 43%

ترصد 50 مليار دولار استثمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، إن الكويت تعتزم رفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، بنسبة ارتفاع 43% عن مستوى الإنتاج الحالي.

وأضاف في كلمته في مؤتمر "أوبك الدولي الثامن" في العاصمة النمساوية فيينا، أن الكويت رصدت 50 مليار دولار استثمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً خلال 5 سنوات.

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من جانبه، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، في مقابلة مع "العربية"، إن الكويت ستطلب زيادة حصتها من إنتاج أوبك بلس، حيث ننتج حاليا 2.5 مليون برميل يوميا ضمن الاتفاق، مضيفا: "ملتزمون باتفاق أوبك+ ونطمح بالموافقة على رفع حصتنا من إنتاج النفط".

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وأضاف أن الكويت تعمل لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يوميا بحلول 2024.

وأكد سعد البراك، أن الكويت مستمرة في تطوير حقل الدرة بالاتفاق الكامل مع السعودية، مشيرا إلى أن شركة واحدة فقط ستستثمر في الحقل.

وأشار البراك إلى أن طموحات الوزارة هي الاستمرار في تطوير الكويت ضمن خطة استراتيجية تنص على نمو الاقتصاد وخلق الوظائف، وأيضا تطوير البنى التحتية في هذا السياق.

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