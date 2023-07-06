وصول ثاني شحنة زيت غاز خلال شهر من تونس إلى سنغافورة

كشفت بيانات أن شحنة من زيت الغاز (السولار) وصلت من تونس إلى سنغافورة، اليوم الخميس، لثاني مرة خلال شهر على الرغم من تراجع مخزونات نواتج التقطير الوسيطة في سنغافورة 3.7% على أساس أسبوعي.

وأظهرت بيانات رسمية من إنتربرايز سنغافورة أن مخزونات زيت الغاز والكيروسين بلغت 7.687 مليون برميل (1.032 مليون طن متري مكعب) في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/تموز انخفاضا من 7.98 مليون برميل قبل أسبوع.

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وبلغ حجم زيت الغاز التونسي في المخزونات التجارية بسنغافورة 59.123 طن.

ووصلت شحنة سابقة من زيت الغاز التونسي إلى سنغافورة بلغت 49685 طنا في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو/حزيران.

ولا توجد سجلات لزيت الغاز تونسي المنشأ المشحون إلى سنغافورة قبل 2023.