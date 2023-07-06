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نفط وغاز

وصول ثاني شحنة زيت غاز خلال شهر من تونس إلى سنغافورة

سنغافورة.. مخزونات زيت الغاز والكيروسين بلغت 7.687 مليون برميل بالأسبوع المنتهي في 5 يوليو

سنغافورة - رويترز
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كشفت بيانات أن شحنة من زيت الغاز (السولار) وصلت من تونس إلى سنغافورة، اليوم الخميس، لثاني مرة خلال شهر على الرغم من تراجع مخزونات نواتج التقطير الوسيطة في سنغافورة 3.7% على أساس أسبوعي.

وأظهرت بيانات رسمية من إنتربرايز سنغافورة أن مخزونات زيت الغاز والكيروسين بلغت 7.687 مليون برميل (1.032 مليون طن متري مكعب) في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو/تموز انخفاضا من 7.98 مليون برميل قبل أسبوع.

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وبلغ حجم زيت الغاز التونسي في المخزونات التجارية بسنغافورة 59.123 طن.

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ووصلت شحنة سابقة من زيت الغاز التونسي إلى سنغافورة بلغت 49685 طنا في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو/حزيران.

ولا توجد سجلات لزيت الغاز تونسي المنشأ المشحون إلى سنغافورة قبل 2023.

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