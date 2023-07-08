تركيا تتصدر قائمة أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المصري منذ بداية العام

كشفت بيانات رسمية حديثة أن تركيا جاءت في مقدمة أكبر 10 دول استيراداً للغاز الطبيعي المصري خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد سجلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الحالي، نحو 2.633 مليار دولار.

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وحلت تركيا في صدارة مستوردي الغاز الطبيعي المصري بقيمة 722.67 مليون دولار، تلتها اليونان في المركز الثاني بقيمة 253.1 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية في المركز الثالث بقيمة 240.7 مليون دولار.

وجاءت إسبانيا في المركز الرابع بقيمة 181.7 مليون دولار، تلتها إيطاليا في المركز الخامس بقيمة 120.63 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 102.5 مليون دولار.

وفي المركز السابع، جاءت سنغافورة بقيمة 97.94 مليون دولار، تلتها الهند في المركز الثامن بقيمة 78.12 مليون دولار، ثم فرنسا في المركز التاسع بقيمة 52.41 مليون دولار، وأخيراً الصين في المركز العاشر بقيمة 47.24 مليون دولار.

وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر أبريل الماضي نحو 2.33 مليار دولار، مقابل نحو 1.89 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، بنسبة ارتفاع قدرها 23.8%، وفق بيانات جهاز الإحصاء المصري.

وتراجعت قيمة صادرات الغاز المصرية (التي تشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال) للشهر الثالث على التوالي خلال أبريل/نيسان الماضي (2023)، مع انخفاض قيمة الصادرات وعوامل أخرى.

وأظهرت البيانات الرسمية، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6% على أساس سنوي، خلال شهر أبريل الماضي.

وحققت قيمة الصادرات الإجمالية، ومن بينها صادرات الغاز المصرية، نحو 3.03 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 5.5 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي.