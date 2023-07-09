خبير للعربية: تأثير قرارات مد الخفض الطوعي لإنتاج النفط سيظهر في هذا التوقيت

قال خبير النفط محمد الشطي، إن سوق النفط في حالة قوية، لكنه لا يزال يتأثر بالأمور "غير الواقعية" المتعلقة بالثقة "sentiment".

وذكر في مقابلة مع "العربية" بالنسبة لقرار "أوبك بلس" والمملكة العربية السعودية بالخفض الطوعي لإنتاج النفط خلال شهر يوليو الأخير وتمديده إلى شهر أغسطس، فإن الأمر سيؤثر بالتأكيد وسنرى تفاعل السوق مع القرار في نهاية يوليو أو بداية أغسطس، لتتضح الصورة أكثر فيما يتعلق بسحوبات المخزون.

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وقال إن الأسعار هي نتاج لحالة السوق النفطية وبالتالي ما يكون من انطباع بالنسبة للطلب والعرض فإن المحصلة النهائية هي الفائض هل هناك فائض في السوق أو في الإمدادات أو توجد سحوبات، وإذا حدثت سحوبات من المخزون فإنها ستنعكس على أسعار النفط ويمكن أن يحدث ذلك في بداية شهر أغسطس.

وأضاف أنه بالنسبة للطلب فإنه يتعافى، خاصة في الصين السوق الواعدة وتتراوح بين 800 ألف برميل وفقا لسكرتارية أوبك ومليون أو أكثر حسب قراءة بقية السوق، وهذا ما سنجده في الأسابيع المقبلة خصوصا في الربع الأخير من هذا العام، وبلا شك نحن متجهون نحو تعافي سوق النفط وأيضا في الاقتصاد العالمي".

وذكر أن الأمر المؤثر في سوق النفط هو دخول الولايات المتحدة للشراء، وهذا لن يحدث قبل شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر المقبلين.

وتعليقا على النظرية التي تكررت في وسائل الإعلام والتي تشير إلى أن من بين الأسباب التي لا تجعل سوق النفط يتفاعل بشكل كبير مع التخفيضات في الإنتاج من خلال "أوبك بلس" هو بيع النفط بأقل من سعره في السوق للمستهلك الرئيسي وهما الصين والهند، فقال الشطي: "لا أعتقد قضية الخصومات تؤثر كثيرا على سوق النفط رغم ارتباطها بأكبر مستوردين وهما الصين والهند".